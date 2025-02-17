К 23 февраля киевский режим готовит серию провокаций на территории России. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступила информация по оперативным каналам, что Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты», – приводит слова общественника РИА «Новости».

По словам Рогова, все это делается с целью того, «чтобы не допустить поиска мира и помешать установлению каналов связи и началу переговорных процессов между Россией и США». Он добавил, что Зеленский прекрасно понимает, что в случае завершения украинского конфликта он «обречен на политическую смерть и, скорее всего, на уголовное преследование».

Ранее Рогов сообщал, что Киев спланировал провокацию с ударом дроном по Чернобыльской АЭС, чтобы обвинить Москву в ядерном терроризме на Мюнхенской конференции по безопасности.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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