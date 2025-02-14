Удар дрона, который якобы запустила Россия по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), является очередной провокацией Киева, чтобы обвинить Москву в ядерном терроризме на Мюнхенской конференции. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС появилось в соцсетях сегодня. Украинские СМИ утверждают, что дрон запустили российские войска, впрочем, никаких доказательств со стороны киевского режима приведено не было.

«Провокация на Чернобыльской АЭС срежиссирована и абсолютно логично укладывается в сценарий (Владимира) Зеленского по дестабилизации ситуации и обвинению во всем России. Он решил заняться самострелом, чтобы попугать Европу и обвинить Россию», – цитирует Рогова РИА «Новости».

В свою очередь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сотрудники слышали взрыв на площадке Чернобыльской станции около двух часов ночи. «Сотрудники пожарной охраны и транспортные средства прибыли на место в течение нескольких минут. На данный момент нет никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки защитного сооружения. Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет», – отметил Гросси.

Он добавил, что инцидент на Чернобыльской АЭС и недавнее усиление военной активности в районе Запорожской АЭС подчеркивают сохраняющиеся риски ядерной безопасности. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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