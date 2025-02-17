Ущерб на 156 млн рублей: еще одного ростовского замгубернатора задержали за превышение полномочий

В Ростове-на-Дону правоохранительные органы в понедельник задержали заместителя губернатора региона, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. В отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Ущерб от действий министра оценивается в более чем 150 млн рублей.

О задержании Рачаловского первоначально сообщили СМИ. В пресс-центре регионального правительства подтвердили эту информацию. Там отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, правительство региона оказывает содействие следствию.

В УФСБ по региону уточнили, что замгубернатора стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), возбужденном главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области, передает ТАСС. Правоохранители оценивают ущерб по делу Рачаловского почти в 156 млн рублей.

По версии следствия, замгубернатора в ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства незаконно выделил средства господдержки сельхозпредприятиям в виде субсидий за счет федерального и областного бюджетов. Впоследствии получатели субсидий были объявлены банкротами.

Стоит отметить, что это не первое задержание высокопоставленных чиновников в Ростовской области в последние месяцы. Так, в ноябре 2024 года были задержаны замгубернатора, министр транспорта региона Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. В отношении Кушнарева возбудили уголовное дело о взятке и хранении оружия. Он покинул свою должность.

Еще один замгубернатора региона – министр финансов Лилия Федотова стала фигуранткой уголовного дела о превышении полномочий. Ее задержали в начале февраля, решением суда она арестована на два месяца. По версии следствия, в 2020 году Федотова необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей при наличии в бюджете региона свободных средств. Ущерб бюджету оценили в 1,9 млрд рублей.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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