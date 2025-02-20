Все логистические центры «Светофора» проверит ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) проверит деятельность логистических центров сети «Светофор». Как пояснили в ведомстве, поручение направлено во все территориальные органы службы.

Центры проверят на предмет соблюдения требований Закона о торговле (статьи 9 и 13 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ).

«Органы изучат договоры поставки на предмет соблюдения логистическими центрами сроков оплаты продовольственных товаров, запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней», – говорится в сообщении ведомства.

Также представители ведомства детально проанализируют соблюдение запретов на возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции, расходов, не связанных с исполнением договора поставки и последующей реализацией конкретной партии, и других требований закона.

При выявлении нарушений торгового законодательства региональные управления ФАС примут меры антимонопольного реагирования.

Напомним, что торговая сеть «Светофор» находится в центре скандала из-за выявленной на прилавках просрочки, антисанитарии и т.д.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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