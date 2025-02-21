В Дагестане 14 поселков оказались отрезаны из-за лавины

В Дагестане лавина сошла на трассу и перекрыла проезд жителям 14 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Лавина сошла на 18-м километре автодороги Тлярата – Камелюх. В результате пострадавших нет. Без автомобильного сообщения остались 14 поселков.

Движение транспорта временно приостановлено. Водителям посоветовали выбирать альтернативные пути объезда.

Накануне сообщалось о сходах лавин в горах Карачаево-Черкессии и Северной Осетии. В обоих случаях снежные массы накрыли туристов. На места выезжали спасательные группы МЧС. На данный момент известно о двух погибших.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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