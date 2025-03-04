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Вторник, 4 марта 2025, 20:06 мск

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ВСУ атаковали жилые дома в Курской области

Вооруженные формирования Украины нанесли новый удар по гражданской инфраструктуре Курской области. Как сообщила врио главы региона Александр Хинштейн, в Рыльском районе дроны атаковали два жилых дома.

«В результате атаки в одном из домов повреждена кровля, во втором – окна и фасад. К счастью, погибших и раненых нет!», – уточнил губернатор.

«Украинские преступники продолжают подло атаковать наши жилые дома. Уважаемые куряне, призываю вас не возвращаться в приграничные районы, пока там не станет безопасно! Берегите себя!» – добавил Хинштейн.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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