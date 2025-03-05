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Среда, 5 марта 2025, 09:04 мск

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Спецслужбы пресекли канал нелегальной миграции в Мариуполе

Сотрудники ФСБ пресекли канал нелегальной миграции в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В операции участвовали сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР), а также региональное управление МВД и Росгвардии.

«Установлено, что мужчина, нарушая миграционное законодательство, прибыл на территорию ДНР в целях изготовления поддельных документов для пребывания иных иностранных граждан в республике», – говорится в сообщении.

Задержанного привлекли к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»). Позже он был выдворен за пределы России.

Мариуполь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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