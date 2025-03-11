В МИД РФ увидели связь между атакой беспилотников на Москву и визитом генсека ОБСЕ

Массированный налет дронов ВСУ на Москву связан с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает Генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Как сообщили в Минобороны, сегодня ночью средства ПВО перехватили 337 беспилотников над десятью регионами РФ, из них более 90 БПЛА были сбиты над Московской областью. На данный момент известно об одном погибшем и троих пострадавших. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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