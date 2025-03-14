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Пятница, 14 марта 2025, 13:14 мск

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В Финляндии россиянина приговорили к пожизненному заключению

В Финляндии россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) приговорили к пожизненному заключению. Его обвинили в военных преступлениях, совершенных на Украине.

По словам адвоката Наталии Мальгиной, рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки проходило с 5 декабря 2024 года по 31 января 2025-го, передает РИА «Новости». Прокурор запрашивал для россиянина пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях.

По каждому пункту обвинений в качестве оснований прилагались видеоролики из соцсетей и видеоплатформ. Защита намерена обжаловать приговор. Адвокат настаивает на том, что Торден стал объектом политического преследования, а показания свидетелей были искажены.

О задержании российского гражданина стало известно 23 августа 2023 года. Утверждалось, что Торден якобы являлся главой диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», участвовавшей на стороне ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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