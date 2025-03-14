За ночь и утро над Россией сбиты 28 украинских БПЛА

Средства противоздушной обороны уничтожили и перехватили 28 беспилотников ВСУ над территорией России в течение прошедшей ночи и утром 14 марта. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 15 дронов сбили над Брянской областью, пять – над Белгородской областью, четыре – над московским регионом, два – над Саратовской областью. Еще один БПЛА нейтрализован над Черным морем.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал об уничтожении четырех украинских дронов, летевших в сторону столицы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отчитался о сбитии трех вражеских БПЛА. СМИ писали, что на западе Москвы беспилотник попал в козырек кровли многоэтажного жилого дома, обошлось без пострадавших. В Новой Москве обломки БПЛА упали на частный дом в коттеджном поселке – в результате разрушена часть мансардного этажа и часть наружной стены, никто не пострадал. В Подмосковье, по данным губернатора, обломки двух дронов упали на стройплощадки.

Калужский губернатор Владислав Шапша сообщал о перехвате беспилотника на окраине Обнинска. «По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. На месте работает оперативная группа», – написал он в тг-канале.

Глава Брянской области Александр Богомаз информировал об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА. «Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», – сообщил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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