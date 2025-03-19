Площадь пожара после атаки дрона ВСУ на нефтебазу на Кубани выросла вдвое

Площадь пожара на нефтебазе в станице Кавказская в Краснодарском крае, начавшийся после ночной атаки украинских дронов, увеличилась более чем вдвое – до 3750 квадратных метров. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

«Огнем охвачен резервуар, из которого ранее была обнаружена утечка нефтепродуктов», – говорится в сообщении.

Сейчас пожарные тушат три объекта на территории нефтебазы – один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара, уточнили в оперштабе.

Для борьбы с огнем привлечены дополнительные силы. Всего в настоящий момент в тушении пожара задействованы 276 человек и 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Оперштаб ранее сообщал, что пожар вспыхнул из-за падения обломков БПЛА. Площадь возгорания изначально составляла 20 «квадратов». К утру площадь пожара достигла 1700 кв. метров. Был поврежден трубопровод между резервуарами, сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4-й ранг сложности. Пострадавших нет.

По данным Минобороны, три беспилотника ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В результате падения дрона на территории объекта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с последующим возгоранием.

В Минобороны заявили, что киевский режим совершил очередную провокацию, направленную на срыв мирных инициатив президента США. Киев нанес преднамеренный удар по пункту перевалки нефти на Кубани через несколько часов после завершения телефонных переговоров президентов России и США, во время которых российский лидер принял по предложению американского президента решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, подчеркнули в ведомстве.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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