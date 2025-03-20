Главу радиотехнической службы ВМФ РФ обвинили во взяточничестве

Начальника радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота РФ Олега Лопатиева обвинили в получении взятки в размере 8 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота РФ Олега Лопатиева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в прошлом году Минобороны РФ в рамках государственного оборонного заказа заключило контракты с АО «Изумруд» на поставку технических устройств на общую сумму более 400 млн рублей. Ответственным за контроль качества и техническую приемку продукции был Лопатиев.

«В марте 2025 года Лопатиев получил от генерального директора АО «Изумруд» Станислава Медведева взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 8 млн рублей за общее покровительство и попустительство при реализации компанией контракта, заключенного с военным ведомством в рамках оборонного заказа», – отметили в СКР.

Суд отправил обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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