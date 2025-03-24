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Понедельник, 24 марта 2025, 11:29 мск

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В Бурятии из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации

В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации. Паводок размыл дорогу. Спасательные службы откачивают воду и укрепляют дамбы. Об этом сообщили в агентстве ГО и ЧС по региону.

«В связи с нарушением транспортного сообщения и ухудшением условий жизнедеятельности населения в селе Куготы Мухоршибирского района с 23 марта введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», – заявили в ведомстве.

Для отвода паводковых вод из реки Сухара поверх автодорожного полотна был сделан канал. Кроме того, специалисты МСЧ дополнительно укрепили дороги в населенных пунктах Мухоршибирь и Новый Заган.

«Продолжаются комплекс мер по ликвидации последствий паводка, включая откачку воды с затопленных территорий, обустройство каналов, укрепление насыпей и дамб. Ситуация находится под постоянным контролем экстренных служб и местных органов власти», – добавили в агентстве.

Ранее сообщалось, что паводковые подтопления фиксируются в 11 регионах России. В местах подтоплений жителям оказывается адресная помощь, организованы лодочные переправы, спасатели привозят продукты и вещи первой необходимости.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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