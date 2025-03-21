Ситуация с паводком ухудшилась в 11 регионах России

Паводковые подтопления фиксируются в 11 регионах России. На данный момент затоплены сотни домов и участков. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«В 11 субъектах остаются затопленными: 107 жилых домов; 310 приусадебных участков; 48 низководных мостов; 39 участков автодорог. За сутки освободились от воды: 21 жилой и 81 дачный дом; 209 приусадебных участков; восемь низководных мостов; пять участков автодорог», – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России проводят превентивные мероприятия и мониторинг обстановки, в том числе с применением дронов.

В местах подтоплений жителям оказывается адресная помощь, организованы лодочные переправы, спасатели привозят продукты и вещи первой необходимости.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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