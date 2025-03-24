Пожар на кубанской нефтебазе после удара ВСУ локализовали спустя 5 дней

Пожар на нефтебазе в станице Кавказской Краснодарского края, начавшийся 19 марта после атаки беспилотников ВСУ, удалось локализовать на площади 1250 кв. метров. Об этом сообщил оперштаб Кубани.

«По состоянию на 13:00 потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь на 24 марта резервуар в результате долгого воздействия высоких температур «сложился», однако площадь пожара не увеличилась, не вышла за пределы обваловки. Напомним, первый резервуар полностью выгорел.

В тушении возгорания участвуют 467 человек, 185 единиц техники, а также четыре пожарных поезда. При этом оставшиеся на территории нефтебазы резервуары продолжают охлаждать. Для их защиты сделаны специальные пенные подушки.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 19 марта после удара дронов ВСУ – разгерметизировался и загорелся один резервуар. Ночью 21 марта там произошел взрыв нефтепродуктов, в результате чего огонь перекинулся на второй резервуар. Общая площадь возгорания достигла 10 тысяч кв. метров. Пострадали двое пожарных. В субботу, 22 марта, площадь пожара сократилась до 1250 кв. м. Однако в воскресенье произошел выброс нефтепродуктов из охваченного огнем резервуара, обошлось без пострадавших. Общая площадь пожара выросла до 2000 кв. м.

Нефтебаза обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.

По данным Минобороны России, Киев преднамеренно атаковал нефтебазу спустя несколько часов после завершения телефонных переговоров президентов России и США. Во время беседы Владимир Путин принял решение о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Украины, откликнувшись на соответствующее предложение Дональда Трампа. В ведомстве назвали атаку на нефтебазу очередной провокацией киевского режима, направленной на срыв мирных инициатив президента США.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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