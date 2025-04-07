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Понедельник, 7 апреля 2025, 22:27 мск

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ВСУ атаковали Горловку: ранены четверо мирных жителей

Сегодня в результате атак вооруженных формирований Украины четверо жителей Горловки получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В частности, по его словам, в Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки ударного БпЛА ВФУ на автомобиль пострадал мужчина 1984 г.р. Вместе с тем при аналогичной атаке ранения средней степени тяжести получил мужчина 1985 г.р.

«В Новогродовке (Красноармейский м.о.) и Курахово в результате сбросов взрывоопасных предметов с БПЛА ВФУ ранения средней степени тяжести получили женщина 1947 г.р. и мужчина 1974 г.р.», – уточнил Пушилин.

«Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», – добавил глава ДНР, обратив внимание, что со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в т.ч. кассетного типа, ударные БпЛА.

Донецк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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