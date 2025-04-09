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Среда, 9 апреля 2025, 14:33 мск

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В Башкирии задержали главу регионального управления ФСИН

В Уфе задержан руководитель управления ФСИН Башкирии Владислав Дзюба. Генерал-майора подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Дзюба незаконно присваивал премии и стимулирующие выплаты сотрудников ведомства. В конце прошлого года был задержан его заместитель Евгений Макотин.

В ноябре 2024 года Дзюба вызвал подчиненных из числа руководителей управления и потребовал от них собрать ему премию из денег, выданных сотрудникам для представительских нужд управления. По подсчетам следователей, вышло более чем 3 млн рублей.

В кабинете главы управления ФСИН Башкирии прошли обыски. В ближайшее время генерал-майору изберут меру пресечения.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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