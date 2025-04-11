Двух имамов в Ингушетии обвинили в связях с террористами

В Ингушетии задержали двух имамов по подозрению в связях с боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России).
Двое мужчин 1992 и 1988 годов рождения были задержаны сотрудниками спецслужб в Назрани и Карабулаке. По версии следствия, имамы являются сторонниками радикальных религиозных идей.
Предварительно, они неоднократно контактировали с пособником террористической ячейки и знали о готовящихся нападениях, но не сообщили правоохранительным органам.
Подозреваемые сотрудничали с бандой, которая атаковала посты ДПС. 2023-м году члены ОПГ открыли огонь по полицейским в районе Кантышево и в Малгобекском районе. Боевиков уничтожили в рамках контртеррористической операции в Карабулаке весной прошлого года.
Магас, Зоя Осколкова
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