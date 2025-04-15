Министерство обороны подало более 20 исков к стройподрядчикам на 30 млрд рублей

Министерство обороны РФ обратилось в суд с исками к строительным подрядчикам и требует возмещения на сумму свыше 31 млрд рублей.

Более 20 исковых заявлений поступили в Арбитражный суд Москвы 4 апреля. Основания подачи исков пока не раскрываются, их еще не приняли к рассмотрению.

Известно, что по меньшей мере 13 исков поданы к федеральному государственному унитарному предприятию (ФГУП) «Главное управление специального строительства». Также в списке ответчиков – ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам».

В феврале 2025 года военные следователи возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств на строительстве объектов для Минобороны в Калининградской области. Нанесенный госказне ущерб оценивается в 300 млн рублей.

В сентябре 2024 года в Красноярске задержали бизнесмена, которого подозревают в хищении почти 1 млрд рублей, выделенных на строительство объекта для Министерства обороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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