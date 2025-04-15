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Вторник, 15 апреля 2025, 16:54 мск

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Двух чиновников в Ивановской области подозревают во взятках за контракты на ремонт дорог

В Ивановской области задержали двух чиновников из департамента дорожного хозяйства и транспорта по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта и его первый заместитель получили вознаграждение от представителя коммерческих организаций за то, что позволяли на выгодных условиях заключать и выполнять госконтракты на содержание и ремонт дорог.

Уголовные дела возбуждены по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Размер взятки превысил 50 млн рублей.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в надзорном ведомстве.

Иваново, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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