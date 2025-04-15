Фракции мазута вновь появились на пляжах Анапы

На побережье Черного моря в Краснодарском крае вновь обнаружен мазут. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В частности, выбросы нефтепродуктов выявлены на Центральном пляже Анапы и в районе базы отдыха «Одиссея».

Стоит отметить, что сегодня на побережье в Керчи также обнаружили три выброса мазута на песчаной местности в районе Нимфейской дороги, в Героевском и вдоль улицы Нижнеприморской в Аршинцево, общей протяженностью 1300 метров.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Анапа, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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