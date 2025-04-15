В Керчи обнаружили три новых выброса мазута

На побережье в Керчи обнаружили три выброса мазута. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«По состоянию на сегодняшнее утро выявлено три повторных факта незначительного загрязнения в виде выброса мелкой фракции мазута на песчаной местности в районе Нимфейской дороги, в Героевском и вдоль ул. Нижнеприморской в Аршинцево, на общей протяженности 1300 метров», – говорится в сообщении.

Работу по выявлению мест загрязнения нефтепродуктами ведут 15 мониторинговых групп, 14 из них обследуют береговую линию, одна – акваторию.

Найденный мазут собирают 138 человек и 14 единиц техники из числа сотрудников администрации города, МЧС России, ГКУ «Крым-спас». К работе также присоединились 110 добровольцев.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Керчь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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