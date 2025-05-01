В Одессе стреляли в бывшего главу местного «Правого сектора»*

Женщина совершила покушение на бывшего главу одесского «Правого сектора»*, волонтера ВСУ Сергея Стерненко. Он получил огнестрельное ранение. Нападавшая задержана, ведется расследование, сообщила Служба безопасности Украины.

На опубликованном СБУ фото запечатлена сидящая на тротуаре женщина с закрытым лицом, ее руки связаны за спиной, неподалеку лежит пистолет.

О нападении на экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* ранее сообщил сам Стерненко.

Напомним, 14 марта в Одессе застрелили радикального националиста Демьяна Ганула, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году. Неизвестный дважды выстрелил в Ганула на улице и скрылся. Радикал скончался на месте. По подозрению в убийстве националиста задержали старшего лейтенанта ВСУ Сергея Шалаева. Он признал свою вину. Шалаева заключили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Ганул заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Уголовное дело возбуждено за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России

Одесса, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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