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В Одессе застрелили одного из организаторов поджога Дома профсоюзов

В Одессе застрелили радикального националиста Демьяна Ганула, который был одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году.

Неизвестный дважды выстрелил в Ганула на улице и скрылся. Радикал скончался на месте.

Ганул заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Уголовное дело возбуждено за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что власти Украины не приняли мер по предотвращению трагедии в Одессе в 2014 году. Тогда радикалы подожгли Дом профсоюзов, в результате погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Одесса, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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