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Пятница, 16 мая 2025, 19:31 мск

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В результате атаки дрона ВСУ ранен житель Белгородской области

В Белгородской области в результате удара украинского дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Об этом сообщил в глава региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Борисовка Борисовского района дрон ВСУ атаковал автомобиль на стоянке коммерческого объекта. Пострадал мирный житель», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате удара мужчина получил баротравму, его доставили в областную клиническую больницу. «Вся необходимая помощь оказывается», – сообщил Гладков.

«Повреждены два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте», – добавил глава Белгородской области.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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