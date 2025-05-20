Спецслужбы перекрыли два канала поставок кокаина на 6 млрд рублей

Российские спецслужбы перекрыли два транзитных канала поставок кокаина. В результате проведенных операций были изъяты почти две тонны наркотиков на сумму до 6 млрд рублей.

В марте 2025 года сотрудники ФСБ установили причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника, получившего в 2022 году российское гражданство. Преступники собирались вывезти из России крупную партию запрещенных веществ, привезенную ранее из Латинской Америки.

«При перевозке наркотических средств курьеры задержаны с поличным. Из незаконного оборота у них изъято 1110 кг запрещенных веществ», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Через месяц были задержаны двое граждан одного из государств Южной Америки. Они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 кг.

«Оптовая стоимость изъятых наркотиков составила не менее 6 млрд рублей», – отметили в ЦОС, там добавили, что часть наркотиков злоумышленники собирались реализовать на территории России.

Уголовные дела возбуждены по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). Фигуранты заключены под стражу.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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