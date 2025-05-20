российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 мая 2025, 21:03 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой помощи в Харьковской области, есть погибший

Вооруженные формирования нанесли удар по автомобилю скорой помощи в Харьковской области, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи минздрава ВГА, который двигался по территории Харьковской области. В результате атаки… от многочисленных осколочных ранений скончался житель области, находившийся в автомобиле скорой», – отметил Ганчев в своем телеграм-канале.

По его данным, пострадал также водитель – он был контужен.

Харьков, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Медведев подчеркнул необходимость документальных гарантий по Украине / Вашингтон не прекращал военную помощь Киеву – госсекретарь США / Армия России разгромила военный аэродром ВСУ / План западных спонсоров Киева «с треском провалился» – Захарова / МИД России оценивает санкции ЕС как ультиматум / Путин и Трамп не обсуждали временные рамки по украинскому урегулированию – Кремль / В Белгородской области после атаки ВСУ ранен мирный житель / Москва и Киев немедленно начнут переговоры о завершении войны – Трамп

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Харьков, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,