ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой помощи в Харьковской области, есть погибший

Вооруженные формирования нанесли удар по автомобилю скорой помощи в Харьковской области, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Вооруженные формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи минздрава ВГА, который двигался по территории Харьковской области. В результате атаки… от многочисленных осколочных ранений скончался житель области, находившийся в автомобиле скорой», – отметил Ганчев в своем телеграм-канале.
По его данным, пострадал также водитель – он был контужен.
Харьков, Елена Володина
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