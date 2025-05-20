ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой помощи в Харьковской области, есть погибший

Вооруженные формирования нанесли удар по автомобилю скорой помощи в Харьковской области, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи минздрава ВГА, который двигался по территории Харьковской области. В результате атаки… от многочисленных осколочных ранений скончался житель области, находившийся в автомобиле скорой», – отметил Ганчев в своем телеграм-канале.

По его данным, пострадал также водитель – он был контужен.

Харьков, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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