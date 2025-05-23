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В фуре с розами обнаружили более 15 кг кокаина из Эквадора

Сотрудники таможенной службы обнаружили крупную партию наркотиков, спрятанную среди цветов. Об этом сообщает Центральное таможенное управление РФ.

Получателем груза является гражданин Колумбии. «Действуя по указанию кураторов, он спрятал картонные коробки с цветами в арендованном гараже в Московской области. Там изъято четыре полимерных пакета с белым порошком, и еще четыре – при обыске съемной квартиры подозреваемого», – сообщила пресс-служба ведомства.

В общей сложности силовики изъяли 15,6 кг кокаина. Стоимость такой партии на черном рынке составляет около 200 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» и п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере»).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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