В Дагестане сожитель до смерти избил певицу

В Дагестане была убита певица Талисман Омарова. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла в Каспийске. По данным следствия, вечером 20 мая подозреваемый нанес 47-летней Омаровой множественные удары бытовыми предметами, в результате женщина умерла от полученных травм.

Сожителя задержали, проводится следственные мероприятия в рамках дела об убийстве.

«Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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