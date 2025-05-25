Ночью над 13-ю регионами России сбили 110 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 110 украинских беспилотников над 13-ю регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, атака велась с 0:00 до 7:00 мск. Самый серьезный удар пришелся на Тульскую область, где было сбито 15 БпЛА. Вместе с тем по 14 беспилотников нейтрализовано над Брянской и Калужской, по 13 – над Московским регионом и Тверской областью, по 10 – над Белгородской и Курской областями.

В то же время восемь летательных аппаратов уничтожено над Орловской областью, семь – над Крымом, два – над Смоленской, по одному – над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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