российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 25 мая 2025, 08:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Ночью над 13-ю регионами России сбили 110 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 110 украинских беспилотников над 13-ю регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, атака велась с 0:00 до 7:00 мск. Самый серьезный удар пришелся на Тульскую область, где было сбито 15 БпЛА. Вместе с тем по 14 беспилотников нейтрализовано над Брянской и Калужской, по 13 – над Московским регионом и Тверской областью, по 10 – над Белгородской и Курской областями.

В то же время восемь летательных аппаратов уничтожено над Орловской областью, семь – над Крымом, два – над Смоленской, по одному – над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ ударили «Искандером» по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу с военным грузом / При атаке украинских дронов ранены два жителя Курской области / Из украинского плена вернули еще 307 российских военнослужащих / Дроны ВСУ повредили емкости с кислотой в Новомосковске / Армия России взяла под контроль три населенных пункта в ДНР и Сумской области / ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным целям на Украине / Российские войска приближаются к крупному промышленному центру Донбасса / В Тульской области ранены три местных жителя после атаки беспилотников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Северо-Запад, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,