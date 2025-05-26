За три часа над регионами России уничтожено еще 23 украинских БпЛА

Сегодня в период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны России, по семь БпЛА сбиты над Орловской и Брянской областями, шесть – над Тульской и три – над Курской областью.

Ранее в ведомстве обращали внимание, что в период с 14:00 до 17:00 мск над пятью регионами РФ был уничтожен 21 беспилотник, а утром – с 8:30 до 11:00 мск силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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