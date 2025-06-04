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Среда, 4 июня 2025, 11:25 мск

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В Новосибирске задержали грабителей, убивших охранника на заводе

В Новосибирске задержаны двое мужчин, которые ограбили завод и убили охранника. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Ограбление произошло в ночь с 1 на 2 июня. Двое мужчин пробрались на территорию завода на улице Авиастроителей. Целью злоумышленников было хищение строительных инструментов.

Грабители думали, что сторож будет пьян и не заметит их присутствия, но охранник пытался им помешать, тогда его зарезали. Затем преступники похитили технику и оборудование и угнали автомобиль сотрудника охраны и грузовик.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Разбой» (пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Подозреваемые находятся под стражей.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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