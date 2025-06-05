В Херсонской области из-за удара ВСУ без света и воды остались более 120 тысяч человек

В результате украинского обстрела обесточена подстанция «Новотроицкое» в Херсонской области. Без электроснабжения остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах – свыше 120 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. У жителей также нет в домах воды.
По данным главы региона, авария на подстанции произошла в 23:10. Кроме того, серьезные повреждения из-за ударов ВСУ зафиксированы в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, а также частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского округов.
Как отметил Сальдо, социальные объекты подключены к аварийным источникам питания. «Подача электричества будет восстановлена при первой возможности», – заверил он.
В соседней Запорожской области после массированного ночного налета украинских БПЛА без света остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки», – написал он в своем телеграм-канале.
Геническ, Наталья Петрова
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