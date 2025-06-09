180 млн рублей и баня: мэр Красноярска брал взятки за протекцию на госзакупках

Мэр города Красноярска Владислав Логинов обвиняется в получении взятки. Градоначальник в течение шести лет получал деньги и услуги за продвижение организаций в тендерах на выполнение госзаказов. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следователи установили, что чиновник в период с 2018 по 2024 год получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. В это время Логинов занимал должности первого заместителя и главы города Красноярска.

«Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ г. Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение ремонта городских дорог», – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ходе обысков в администрации и по месту жительства, а также в фирме, гендиректор которой давал взятки Логинову, были найдены документы и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие будет ходатайствовать о заключении чиновника под стражу.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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