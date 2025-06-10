Экс-главу минздрава Кузбасса задержали за крупную взятку

В Кемерово задержали экс-министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова по делу о взяточничестве. Сегодня Центральный районный суд Кемеровской области рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для бывшего высокопоставленного чиновника, передает ТАСС. Беглов ушел в отставку по собственному желанию 6 июня.

В даче взятки бывшему министру обвиняется руководитель обособленного подразделения в городе Кемерово ООО «Медтрейд – СРЦ». Суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Согласно материалам следствия, с января по июнь 2025 года фигурант передал Беглову денежные средства в крупном размере. Взятка предназначалась за помощь в заключении договоров на закупки и поставки медизделий и товаров медицинского назначения и за общее покровительство.

Беглов возглавлял региональный минздрав с апреля 2022 года.

Ранее сообщалось о задержании по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями главы Кемеровского района Кемеровской области Марины Коляденко. Кроме того, были задержаны замдиректора по экономике и финансам Павел Стариков и замдиректора по коммерческим вопросам компании «Кемеровский ДСК» Александр Турбаба, который приходится мужем замгубернатора Кузбасса по внутренней политике. В отношении последних двух возбуждено уголовное дело по статье по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Отмечалось, что задержания проходили в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы Кемеровского района Татьяны Коноваловой. Ранее ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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