В Новосибирске мужчина расчленил знакомую и выбросил останки на свалку

Жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве женщины. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело жертвы и выбросил в мусорный бак.

В минувшие выходные на территории мусорного полигона твердых бытовых отходов «Левобережный» были обнаружены части тела, а через сутки в мусорном баке на территории Заельцовского района нашли останки женщины.

«По данному факту следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Для раскрытия преступления, совершенного в условиях неочевидности, была создана следственно-оперативная группа», – сообщили в региональном управлении СКР.

В течение суток следователи установили личность погибшей и подозреваемого. По данным следствия, 53-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомых. Возник конфликт, в ходе которого мужчина зарезал 69-летнюю знакомую, а затем расчленил тело на части, сложил в пакет и выбросил в мусорный контейнер.

Убийцу поместили под стражу. Расследование продолжается.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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