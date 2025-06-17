Торгпредство РФ в Швеции подверглось атаке беспилотника

Торговое представительство России в Швеции подверглось атаке беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщило посольство РФ в Стокгольме.

ЧП произошло в ночь на 17 июня. «Торговое представительство России в Швеции подверглось нападению БпЛА. Пролетевший над территорией дрон сбросил на площадку перед центральным входом в торгпредство пакет с краской. Упомянутая атака продолжила череду аналогичных нападений последнего времени на помещения российской дипломатической миссии в Швеции, ставящих под угрозу безопасность ее сотрудников и наносящих ущерб имуществу представительства», – подчеркивается в сообщении российской дипмиссии.

В посольстве РФ подчеркнули, что шведские власти в очередной раз не справились с соблюдением своих международно-правовых обязательств. «Настаиваем на выправлении такой ситуации», – отмечается в сообщении.

Стокгольм, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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