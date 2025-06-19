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Четверг, 19 июня 2025, 17:22 мск

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За два часа над тремя регионами России сбили 10 украинских беспилотников

Сегодня днем вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки по российской территории. Как говорится в сообщении Министерства обороны РФ, в период с 14:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами.

Самый серьезный удар пришелся на Ростовскую область, где нейтрализовали семь беспилотников. Еще два БпЛА сбиты над территорией Волгоградской области и один – над территорией Астраханской области.

Последствия атаки уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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