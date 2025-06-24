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Вторник, 24 июня 2025, 18:56 мск

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В Курской области удар украинского дрона привел к ранению местного жителя

Сегодня в Курской области в результате атаки украинского FPV-дрона ранения получил 29-летний мужчина в селе Белица Беловского района. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

По его словам, у пострадавшего диагностированы слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава и спины.

«Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, в ближайшее время раненого доставят в Курскую областную больницу», – отметил врио губернатора в своем телеграм-канале.

При этом Хинштейн обратился с просьбой к жителям региона воздержаться от поездок в приграничье, поскольку там всё ещё крайне небезопасно.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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