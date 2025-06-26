российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 июня 2025, 11:08 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Красноярске раскрыли преступную схему легализации тысячи мигрантов

Двое жителей Красноярска и сотрудница МФЦ организовали схему незаконной легализации мигрантов. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

С января 2022 года по апрель 2025 года двое жителей Красноярска и сотрудница МФЦ организовали устойчивый канал незаконной легализации иностранцев. Фигуранты составляли поддельные трудовые договоры с мигрантами, а также подыскивали квартиры в аренду, где затем фиктивно ставили на учет иностранцев без ведома арендодателей. Затем сотрудница МФЦ ставила их на миграционный учет.

«За предоставление незаконной услуги сообщники получали от иностранцев денежное вознаграждение в размере от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. На данный момент выявлено около 1000 человек, получивших незаконное право на временное пребывание на территории города Красноярска», – отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения».

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Нелегальная миграция

В Госдуму внесен законопроект о расширении оснований для лишения мигрантов приобретенного гражданства РФ / В США усилят меры по депортации нелегальных мигрантов / Ректор Гатчинского госуниверситета отправлен под домашний арест / Володин анонсировал рассмотрение законопроекта о контроле за детьми мигрантов / Минобрнауки проверит организацию экзаменов по русскому языку для мигрантов / Полиция проверила 5 тысяч иностранцев в Санкт-Петербурге в поисках нелегалов / «Учитывая, что это не первый случай...» Володин потребовал мер против вовлечения вузов в незаконную миграцию / Во Владивостоке оспорили мягкий приговор мигрантам, изнасиловавшим девушку на пляже

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Нелегальная миграция,