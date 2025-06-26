В Красноярске раскрыли преступную схему легализации тысячи мигрантов

Двое жителей Красноярска и сотрудница МФЦ организовали схему незаконной легализации мигрантов. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

С января 2022 года по апрель 2025 года двое жителей Красноярска и сотрудница МФЦ организовали устойчивый канал незаконной легализации иностранцев. Фигуранты составляли поддельные трудовые договоры с мигрантами, а также подыскивали квартиры в аренду, где затем фиктивно ставили на учет иностранцев без ведома арендодателей. Затем сотрудница МФЦ ставила их на миграционный учет.

«За предоставление незаконной услуги сообщники получали от иностранцев денежное вознаграждение в размере от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. На данный момент выявлено около 1000 человек, получивших незаконное право на временное пребывание на территории города Красноярска», – отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения».

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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