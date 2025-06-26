Киевский режим устроил крупную провокацию в российских районах Херсонской области

Вооруженные формирования Украины устроили масштабные провокации в российских районах Херсонской области. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, за последние сутки в результате вражеской агрессии вспыхнули лесные пожары площадью свыше 600 гектаров.

«Возгорания леса зафиксированы в Алешкинском, Скадовском, Голопристанском, Чаплинском, Каховском, Великолепетихском и Новокаховском городском округах. Площадь пожаров – 608 га, большинство из них ликвидированы», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

В то же время Сальдо обратил внимание, что ВСУ обстреляли кладбище в Каховке, в Новой Маячке повреждена грузовая фура, в Новой Каховке противник нанёс террористический удар по зданию администрации округа.

«Также враг обстрелял: Лазурное, Рабочий, Таврийск и Чернянку», – уточнил глава Херсонской области.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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