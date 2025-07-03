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Четверг, 3 июля 2025, 10:06 мск

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В Подмосковье мать и няня распространяли наркотики во время прогулок с ребенком

В Московской области задержали двух женщин, которые прятали наркотики на детских площадках во время прогулок с ребенком. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мать годовалого малыша начала заниматься распространением запрещенных веществ с марта 2025 года. Позже она привлекла к нелегальному бизнесу няню своего ребенка.

«Вместе они делали закладки с наркотиками во время прогулок с годовалым ребенком в г. Серпухове, в том числе и на детских площадках», – сообщила Волк в своем телеграм-канале.

Женщин поймали с поличным, при себе у них были три свертка с мефедроном. В квартире обнаружили еще 106 свертков с этим запрещенным веществом.

Уголовное дело возбуждено по ст. 30 и ч. 1, ст. 228 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков»). Обе женщины арестованы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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