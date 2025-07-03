При взрыве в Луганске погиб бывший глава города

В результате взрыва в Луганске погиб бывший руководитель администрации города Манолис Пилавов. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Взрыв прогремел в центре Луганска недалеко от краеведческого музея примерно в 11:39. Правительство ЛНР сообщило об одном погибшем и трех пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ТАСС, предварительно установлено, что взрыв устроили женщина-смертница.

Луганск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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