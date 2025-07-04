Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому предприятию в Шебекино: ранены два человека

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник ВСУ нанёс удар по гражданскому предприятию, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Одного мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке врачей, состояние стабильно тяжёлое. Вся необходимая помощь оказывается. Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте, лечение продолжит в амбулаторных условиях», – уточнил губернатор.

Гладков отметил, что в результате детонации на территории предприятия произошёл пожар. Сотрудники МЧС занимаются его ликвидацией.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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