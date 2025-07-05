Дрон ВСУ повредил в Чувашии строящийся склад

Украинский беспилотник повредил строящийся склад в Чувашии, второй дрон упал на пустующее здание Всероссийского научно-исследовательского института релестроения (ВНИИР). Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, один дрон упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне 2025 года, второй – повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.

Глава республики уточнил, что жертв и пострадавших нет. Все службы работают в усиленном режиме.

Чебоксары, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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