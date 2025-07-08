Во Владимире таможенники задержали машину с прекурсорами на 6 млрд рублей

Во Владимире таможенники задержали автомобиль, в котором находилось 1,5 тонны прекурсоров. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств.

««Газель» с нелегальным грузом следовала из Центральной Азии на один из складов Владимирской области. Жидкость желтого цвета перевозили в 30 металлических бочках по 50 литров каждая», – сообщили в Федеральной таможенной службе.

Экспертиза показала, что в емкостях находился запрещенный к ввозу на территорию РФ прекурсор. Этого объема хватило бы для производства около 1,4 тонны синтетических наркотиков. Розничная стоимость партии на черном рынке могла бы составить более 6,4 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере»). Расследование продолжается.

Владимир, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube