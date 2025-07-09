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Житель Белгородской области погиб при взрыве во время уборки сена

В Краснояружском районе Белгородской области погиб местный житель и еще двое получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства при уборке сена. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В хуторе Колотиловский во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства. Один человек погиб, двое получили ранения», – уточнили губернатор в своем телеграм-канале.

«Мужчина, получивший тяжёлые травмы, скончался по пути в больницу...» – добавил он.

По словам Гладкова, другие пострадавшие – 17-летний парень и мужчина – госпитализированы в центральную районную больницу.

«По предварительной информации, у подростка – тупая травма живота. Для обследования бригада скорой помощи доставляет его в Ракитянскую ЦРБ. Мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги оказана необходимая помощь, лечение он продолжит амбулаторно», – отметил глава региона.

От детонации повреждена одна единица сельскохозяйственной техники.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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