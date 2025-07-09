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Губернатор Орловской области предупредил о видеофейках со «своим участием»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предупредил жителей региона о распространяемом видеофейке, в котором якобы сообщает о возможности атаки украинских беспилотников в самолеты.

«В ролике якобы я сообщаю о возможности попадания вражеских БПЛА в самолеты. К счастью для нас, противник даже не удосужился проверить, что в Орле с 2009 года не работает аэропорт, а сейчас небо над регионом полностью закрыто для гражданской авиации», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

«Как вы видите, враг ведет битву на всех фронтах – в том числе на информационном», – констатировал Клычков, призвав проявлять бдительность и доверять только официальным источникам, а в случае выявления подобных вбросов – сообщать в правоохранительные органы.

Орел, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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