российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 июля 2025, 22:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Украинский дрон атаковал мопед, на котором ехал житель Курской области

Сегодня киевский режим предпринял очередную атаку на мирных жителей Курской области. Как сообщил врио губернатора Курской области, житель региона получил ранения при передвижении на мопеде.

«Украинский дрон сегодня атаковал мопед, который двигался по дороге в деревне Нижний Мордок Глушковского района. В результате пострадал водитель – 37-летний мужчина», – отметил он в своем телеграм-канале.

Пострадавший был госпитализирован в Рыльскую центральную районную больницу, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также ссадины головы, груди и конечностей.

«На скорой в ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления!» – добавил Хинштейн.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

«Я бы знал…» Трамп заявил, что не принимал решение приостановить поставки оружия на Украину / Киев рассчитывает получить от ЕС 20 млрд до конца 2025 года / В Курске умер 5-летний мальчик, раненый при ударе БПЛА по городскому пляжу / Папа Римский подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры Москвы и Киева / Губернатор Орловской области предупредил о видеофейках со «своим участием» / Евросоюз планирует выделить Киеву еще 100 млрд евро / Житель Белгородской области погиб при взрыве во время уборки сена / Евросоюз собирается создать фонд в 100 млрд евро для поддержки Киева

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,