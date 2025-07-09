Украинский дрон атаковал мопед, на котором ехал житель Курской области

Сегодня киевский режим предпринял очередную атаку на мирных жителей Курской области. Как сообщил врио губернатора Курской области, житель региона получил ранения при передвижении на мопеде.

«Украинский дрон сегодня атаковал мопед, который двигался по дороге в деревне Нижний Мордок Глушковского района. В результате пострадал водитель – 37-летний мужчина», – отметил он в своем телеграм-канале.

Пострадавший был госпитализирован в Рыльскую центральную районную больницу, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также ссадины головы, груди и конечностей.

«На скорой в ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления!» – добавил Хинштейн.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube