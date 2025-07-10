Над Россией за полтора часа сбили 25 украинских беспилотников

Сегодня вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как говорится в сообщении Министерства обороны РФ, над тремя регионами уничтожены 25 БпЛА.

В ведомстве уточнили, что удар был отражен в период с 15:00 до 16:30 мск дежурными средствами ПВО. Самой серьезной атаку подверглась Брянская область, над которой было сбито 14 беспилотников.

Вместе с тем 8 БпЛА нейтрализовано над Белгородской областью, еще 3 – над территорией Московского региона.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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